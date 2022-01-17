«Было страшно видеть молодых парней с ранениями» - как работали врачи скорой помощи в первые дни ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков в Алматы врачи больницы скорой неотложной помощи не прекращали оказание медицинской помощи пострадавшим. Они рассказали, как это было, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач травматолог-ортопед первой категории Рашид Чачидзе отметил, что все началось в ночь с 4-го на 5-е января.

«Мы работали как обычно в штатном режиме, ближе к вечеру нас предупредили, что может быть поступление. Думал, что как обычно будут поступать с травмами, но такого потока пациентов никак не ожидал. Сначала все было спокойно, до 12 ночи скорая привезла трех пациентов, мы их обследовали и отправили на амбулаторное лечение. Но ближе к часу ночи ситуация изменилась. Скорая начала привозить раненых военнослужащих, солдаты привозили своих сослуживцев, с огнестрельными ранениями, пострадавших от взрывчаток. Я в ту ночь был ответственным врачом по больнице. Руководством больницы заблаговременно было принято решение усилить бригаду медицинской помощи, были подготовлены 5-6 бригад, в составе которых были врачи –травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Были развернуты дополнительные перевязочные кабинеты, задействованы все врачи, дежурившие в ту ночь.

Мы дружной командой вместе с руководством больницы работали без остановки до утра, особое значение имела сортировка поступающих пациентов. Таким образом удалось избежать хаоса и паники в работе сотрудников. Ближе к 7 утра поток больных немного уменьшился. Если говорить, было ли страшно, то, наверное, нет. Ведь наша профессия - помогать людям, которые нуждаются в ней. На улице были слышны взрывы, стрельба, единственное, чего мы боялись, так это нападения на нашу больницу. А опыт с таким потоком больных у нас уже был, если помните, беспорядки во время концерта Кайрата Нуртаса, атака алматинского стрелка, взрыв в колледже, падение самолёта... 5-го утром я уехал домой, 6-го меня снова вызвали на работу. И мы всей командой проработали ещё три дня, к родным попал только 9-го января. Дай Аллах, чтоб такого больше никогда не было!» - говорит Рашид Чачидзе.

Ответственный травматолог приёмного отделения Ахан Басымбеков пояснил, что в дни трагических событий в Алматы в приемное отделение больницы поступали пострадавшие с разными ранениями – огнестрельные, ушибленно-рванные раны, телесные повреждения.

«Мы были подготовлены, работали бригады, оказывали неотложную врачебную квалифицированную помощь, проводили триаж пациентов. Поступившие с тяжелыми ранениями в неотложном порядке отправлялись на оперативное лечение в операционный блок, травматологический, хирургический профиль, урологический, средней тяжести пациенты были госпитализированы в отделения, поступающих с легкими ранениями мы смотрели, перевязывали, отправляли на амбулаторное лечение домой. Многие сотрудники добирались до места работы, несмотря на чрезвычайное положение в городе. Я живу в Талгаре, возникла проблема с приездом на работу, 5-го числа я не смог добраться до больницы. Но приехал 6-го рано утром. Хотел бы поблагодарить администрацию, своих коллег. Мы оперативно оказывали квалифицированную врачебную помощь всем пострадавшим», - добавил он.

Старшая операционная медсестра Галия Алмабаева вспомнила, что из-за чрезвычайной ситуации в городе, ее под утро 5-го января, вызвали на работу.

«На работу я доехала нормально и в больнице была в 4.30 утра. Мои девочки из операционного блока помогали в приемном покое. Они оказывали всевозможную помощь, кого перевязывали, кому раны зашивали. Тогда в основном поступали пострадавшие военнослужащие. У меня у самой сын военнослужащий, было очень страшно, видеть молодых парней с такими ранениями. Также и у других, у кого-то брат, у кого-то муж. Все переживали. Не могу об этом ни вспоминать, ни говорить без слез (плачет)... Кто бы ни поступал, гражданское лицо или военнослужащий, это же наш народ, граждане нашей страны. Поступали совсем молодые ребята. И мы просто не могли сдержать слез от такого потока поступающих. Работали 9 операционных без остановки. Мы, конечно, были подготовлены к экстренным ситуациям, обучены оперативно действовать, но как быть подготовленной морально к такой ситуации?! Мы не владели достоверной информацией, но когда начали говорить о том, что одну из больниц захватили, мы начали бояться, что нагрянет толпа людей и в нашу больницу. Ночь с 6-го на 7-е была ужасная, мы стояли за операционным столом, говорили, что толпа мятежников приближается к нашей больнице. Но мы все выполняли свой долг. Все мои девочки, и врачи, и санитарочки, вместе с руководством больницы, как бы не было страшно, работали, не останавливаясь. Мы просто работали, не выходя из больницы. Даже не думали о еде, да и как о ней думать в таком положении?! Так мы проработали четверо суток до 9-го числа. 9-го смогли поехать домой... О своих коллегах могу сказать только то, что они молодцы, горжусь ими!», - заявила медсестра.

Ранее управление общественного здоровья Алматы показало работу службы скорой медпомощи в первые дни режима чрезвычайного положения.