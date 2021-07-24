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Было нелегко без поддержки зрителей  - Елдос Сметов

24 Июля 2021 21:42
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Было нелегко без поддержки зрителей  - Елдос Сметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио Елдос Сметов рассказал, как настраивался на бой. По его словам, было нелегко соревноваться без участия зрителей передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

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«С японским спортсменом встречались ранее, боролись. Мы уже хорошо знаем друг друга. Он тоже показал свою 100% подготовку. Я тоже показал свою 100% подготовку. Сейчас в период пандемии проходит соревнование без зрителей. Это не хорошо сказывается на нас. Было сложно. Мы всегда раньше чувствовали, как нас поддерживали болельщики. Многие интересуются этим видом спорта. Было нелегко соревноваться без участия зрителей», - отметил Елдос Сметов.

Спортсмен признался, что ещё не успел запланировать что-либо на будущее.

«Все покажет время», - добавил он.

Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».

Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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