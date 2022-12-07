Было допущено много ошибок в освещении работ по ликвидации аварии на ТЭЦ - Никита Шаталов

7 Декабря 2022, 16:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политический аналитик Никита Шаталов поделился мнением относительно аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Премьер Смаилов был у Президента и отчитался о том, что ситуация в Экибастузе нормализована. Это, пожалуй, первое большое ЧП за долгое время, которое было отработано правительством самостоятельно. У меня даже сложилось впечатление, что это был своеобразный экзамен для кабинета министров – что они смогут сделать без прямого публичного вовлечения первого лица.

Было допущено много ошибок в освещении работ по ликвидации аварии. Первая: укрывательство реальных масштабов ЧП. Вверх по вертикали шли сигналы о том, что все под контролем, ничего страшного не происходит и проблема будет вскоре решена. Вторая: уже после того, как масштабы выяснились, а в город приехал вице-премьер Скляр, стали предприниматься попытки успокоить людей преждевременными сообщениями о том, что тепло вернулось в дома. Это вызвало всплеск раздражения как горожан, так и казахстанцев в целом», - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что первую ошибку оперативно исправили, а вторая стала результатом непонимания чиновниками современной информационной реальности.

«Первая ошибка была довольно оперативно исправлена. На обратном пути из Франции, насколько мне известно, Президент устроил серьезный разнос ответственным за ЧП чиновникам, сопровождавшим его в поездке, и велел Правительству немедленно включиться в ситуацию. Вторая ошибка стала результатом полного непонимания чиновниками современной информационной реальности. Правительство и акимат смогли включиться в информработу только после того, как им сделали очередное «замечание» из Администрации Президента.

В реальности это получилось сделать только после прибытия в город мобилизованных на помощь экибастузцам ремонтных бригад из других регионов страны. Тут я, как настоящий патриот своей малой родины, отмечу ребят из Караганды, которых отправили на помощь вице-премьеру. Видел много благодарностей в их адрес, их оперативные действия помогли снять тревогу в соцсетях. Если бы этим все ограничилось, можно было бы сказать, что в информационном пространстве ситуацию удалось быстро взять под контроль.

К сожалению, параллельно была запущена кампания по оправданию собственника ТЭЦ. Речь не только о тарифах. Активно продвигались тезисы о том, что причиной аварии послужил высокий износ теплосетей, а не плачевное состояние самой станции, которая якобы в состоянии отапливать даже город-миллионник.

Еще пару дней назад Правительство должно было набраться смелости и озвучить правду. Причиной более 10 порывов на теплосетях послужило очень плохое состояние котлов на ТЭЦ. Не было ни капитального ремонта, ни модернизации и это не позволяло поддерживать нормальное давление воды в системе.

Поэтому, как только ударили морозы, работники включили котлы на максимум, что привело к многочисленным авариям – сети не выдержали такой мощности, а котлы отключились, когда из системы вышла вся вода. Если бы модернизацию прошла хотя бы ТЭЦ, забудем на секунду о теплотрассе, то город эту зиму мог пережить относительно спокойно. Именно состояние котлов было первопричиной аварии.

Сейчас в Правительстве говорят о том, что это была чуть ли не диверсия, что тоже далеко от правды. Вместо того, чтобы перестать оправдывать олигарха, как это всегда делали в старом Казахстане, Кабмин практически добровольно берет вину на себя: уже Жумангарин заявил, что тарифы следует поднять.

Но сначала все-таки нужно разобраться, почему АО «ЦАТЭК» так долго держали у себя «убыточный» актив, а потом вдруг захотели его скинуть на плечи государства за 1 тенге», - подытожил Никита Шаталов.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

Фото: facebook.com/shatalov.nikita