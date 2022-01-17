Было 145 операций в день – врач о работе во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи центральной городской клинической больницы рассказали, как работали в дни беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной наплыв пациентов был 5 января. В этот день зарегистрировано наибольшее количество пострадавших с различными травмами, свыше 190 обращений. Многие пациенты получили тяжелые травмы головы и грудной клетки. Но мы справились. Все сотрудники вышли на работу, понимая, что их помощь будет необходима. Часть пациентов после оказанной экстренной медицинской помощи отправили домой на амбулаторное лечение, тех кто нуждался в госпитализации - госпитализировали. В эти дни работали 9 дежурных бригад. Персонал работал круглосуточно. В экстренной операционной приемного отделения работало 6-7 бригад, одна за другой проводили операции. В этот день было проведено 145 операций. В последний раз такое огромное количество пациентов было, когда разбился самолет. Но по сравнению с тем днем, в эти дни у нас у всех был страх, были слышны выстрелы, поступали агрессивные пациенты, сопровождающие лица», - рассказал заведующий приемным отделением центральной городской клинической больницы Алматы Даулет Чукманов.

Заведующий отделением ортопедии Канат Тауекелов вспомнил, что в этот день он с коллегами провел 12 операций по своему профилю. Были пациенты с различными переломами.

«Накладывали аппараты внешней фиксации, аппарат Иллизарова на переломы костей. Было тяжело, многие пациенты были с атипичными повреждениями, с большими дефектами костной ткани. Мягкие ткани были загрязнённые, проводилась хирургическая обработка ран. В этот день мы вызвали на работу всех сотрудников, у которых был выходной», - сообщил Канат Тауекелов.

На сегодняшний день клиника продолжает работать в режиме 24/7, оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь населению города Алматы. Пострадавших в дни массовых беспорядков в городе медицинских сотрудников больницы не было, здание больницы также не пострадало.

Ранее врачи больницы скорой неотложной помощи Алматы рассказали, как работали во время беспорядков.