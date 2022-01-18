Были вооружены палками, арматурой, битами - очевидец рассказал, как толпа избивала военных в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автор видео, на котором вооруженные палками и арматурой люди избивают военных Национальной гвардии в центре Алматы, рассказал подробности событий того дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ранее опубликовал на своей странице в сети Facebook пользователь Жандос Курманбаев.

«В те дни я был свидетелем событий в Алматы. Как раз под моим окном 5 января, в 14:40 прошло около 1200 солдат Нацгвардии и 500 бойцов ОМОНа. Следом за ними, по моим приблизительным подсчетам, прошло около 15 тысяч человек, ощутимая часть из которых были вооружены палками, арматурой, отобранными у военных щитами и касками. По моей оценке и свидетельствам на видео, опубликованном мной 5 января, среди «митингующих» было не менее 3 тысяч агрессивных человек, вооруженных палками и битами. Преимущественно молодые люди от 17 до 25 лет. Это будут потом те, кто этим же палками разбивал витрины магазинов.

На мой телефон записано видео, где трех солдат Нацгвардии и ОМОНа толпа зверски избивает битами и ногами. Нападавшие строго в капюшонах и масках, в руках арматура, биты, палки. Уже в бессознательном состоянии военный получал удары по голове битой. Еще после этого пять-семь человек подходили и пинали по голове уже полумертвого солдата. Другой омоновец, шатаясь от полученного сотрясения головы, избитый палками, в надежде спастись от озверевшей толпы, идет к дороге, но новоприбывшие молодчики продолжают добивать жертву до смерти. Это же тоже наш человек, казах, у него тоже есть мать, дома ждут дети! Кто давал вам право отнимать чьи-то жизни при исполнении долга? Это же его работа, он только выполняет приказы своего начальства. За что вы его убиваете толпой? Полностью поддерживаю приказ Токаева (Президент РК - корр.) стрелять на поражение. Он выполнил конституционную гарантию нашей безопасности. Все, о чем я рассказываю, записано крупным планом на камеру и выложено в Facebook. Я хочу, чтобы эти убийцы и мародеры были найдены и преданы суду. Все материалы готов передать в Департамент полиции Алматы», - написал Жандос Курманбаев на странице в Facebook .

«Это не народ. Это не митингующие. Это не те, кто вышел требовать улучшения жизни. Это были четко скоординированные люди, незаметно влившиеся в толпу митингующих. Через два дня к ним присоединятся уже вооруженные огнестрельным оружием и ломами для вскрытия банкоматов бандиты. Накануне ночью перекресток под моим окном был заблокирован шестью машинами без номеров. Все четко и одномоментно приехали и остановили движение. Думаю, так было на многих перекрестках. Специально спланировано, на определенных перекрестках, в определенное время блокировалось движение машин. Такое невозможно без спецсвязи, без плана, без мотивации.

Кроме того, мною неоднократно зафиксированы пьяные молодые люди. Наши казахи, ходят орут как резаные посреди ночи, останавливают машины, громят и выносят золото из магазинов. Какой еще к черту мирный митинг? Требую всех поймать и наказать, посадить этих обезьян за решетку! В любом случае - все должно быть тщательно расследовано, виновные понести наказание. Нельзя позволять просто так ходить, громить, грабить, избивать людей, останавливать движение и устраивать анархию в городе», - добавил он.