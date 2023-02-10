Были однокурсниками - Багдат Мусин о погибшем в Турции Мирболате Курмашеве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин выразил соболезнования родным и близким погибшего под завалами казахстанца Мирболата (Мируса) Курмашева. По словам министра, Мирус вносил свой вклад и помощь в развитие IT-индустрии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Мирусом мы были однокурсниками. Он был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Был верующим. Когда Магжан (Мадиев - гендиректор Astana Hub - прим. ред.) начинал первые движения по Astana Hub, Мирус очень сильно помогал, без зарплаты, без договора. Просто помогал, вносил свой вклад и помощь в развитие IT-индустрии в Казахстане. Что было между нами? У него были бизнес-идеи здесь, в Казахстане. В 2020 году он планировал пару проектов реализовать совместно с государством. Когда Президент назначил меня на пост министра, он, как говорится, «взял самоотвод», - написал Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

Как отметил глава ведомства, Мирус решил, что будет реализовывать идеи за границей.

«Он путешественник, много где был, но выбрал Турцию и последние два года провел там. Все помнят поездку айтишников в Турцию перед официальным посещением Главы государства в Анкару. Мы в ту поездку организовали посещение в несколько крутых компаний в Стамбуле с айтишниками из Казахстана. Мирус был одним из основных инициаторов и реализаторов этой идеи. Мы его сами попросили быть параллельно представителем Astana Hub, так как для нас важно было иметь человека, который найдет точки и будет сближать хабы, айтишников наших стран между собой», - вспоминает министр цифровизации.

«Есть много теплых историй связанных с универом. Есть его друзья, кто близко с ним общался в универе, думаю, они и напишут про них. Жатқан жерің жарық, жаның жәннатта болсын бауырым!», - написал Багдат Мусин.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева выразила глубокие соболезнования родным и близким Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева, ставших жертвами землетрясения в Турции.

«Вчера еще была надежда, что ребят спасут, но увы. Мируса я знала давно. Он занимался цифровыми технологиями тогда, когда большинство из нас мало представляло, что это такое. В последний раз виделись в 2020 году, когда я была министром информации и общественного развития. Знаю, что на счету Мируса несколько успешных стартап-проектов (например, Digital Kazakhstan), он был известен и очень уважаем в среде IT-сообщества. Безумно жаль, когда уходят такие талантливые, востребованные ребята, которые могли бы дать миру свои знания и проекты, молодые отцы и замечательные люди», - написала Аида Балаева на странице в сети Facebook.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразил и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Министр отметил, что Мируса знал лично.

«Трагедия в Турции отразилась болью и для Казахстана. Масштабное землетрясение унесло жизни двух молодых и талантливых казахстанцев Мирболата (Мируса) Курмашева и Адиля Кадырбекова. Мы все надеялись на иной исход, что они найдутся живыми. К сожалению, наши надежды не сбылись. Мируса я знал лично. Он всегда был яркой, талантливой и многогранной личностью, в планах которого было много идей, которые Мирус намеревался претворить в жизнь. Что говорить, каждая унесенная природным катаклизмом жизнь – бесценна, каждая потеря — это невосполнимая утрата. Приношу искренние соболезнования семье и близким», - также написал в сети Facebook Саясат Нурбек.

Ночью стало известно, что спасатели обнаружили тело Мирболата Курмашева под завалами в Турции. В МЧС РК сообщили, что в полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай силами казахстанских спасателей найдено и извлечено тело второго казахстанца.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков.

Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений в Турции: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина.

Магжан Мадиев вместе с другими казахстанцами направились в Антакью в провинцию Хатай, чтобы лично принять участие в поисках.

8 февраля удалось спасти Сабину Мамадьярову. Ее нашли живой, но с переломом руки.

Фото: instagram.com/bagdatmussin