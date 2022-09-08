Были мертвые души – аким Алматы о программе ArtSport

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что программу ArtSport временно приостановили в связи с финансовыми возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече акима с жителями Жетысуского района представитель ArtSport Куат Ергалиев просил отозвать письмо по приостановлению финансирования программы, провести внеочередную сессию маслихата, внести изменения в бюджет и разрешить открыть новые ваучеры.

«Мы временно приостановили программы в связи с финансовыми возможностями. Сейчас самое главное закрыть кредиторскую задолженность. По просьбе родителей мы создали рабочую группу. Первые заседания прошли. Мы договорились, что будем изыскивать средства, чтобы закрыть задолженность по программе, это примерно 2,2 млрд тенге. По программе ArtSport предварительные проверки показали, что в системе были мертвые души. Мы пригласили разработчиков платформы. Недостатки системы нужно решать. Я благодарен членам рабочей группы за конструктивный подход. За инициативу оставить на рынке сознательных и квалифицированных поставщиков услуг и с ними продолжать работать. Сейчас мы работаем над местной программой», - ответил аким города.

Ранее Ерболат Досаев сообщил, что с 1 сентября финансирование программы Artsport прекратится. Также аким заявил, что в городе рассматривается возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения.