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    14:49, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Были ли случаи заболевания людей малярией в Алматинской области

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    ТАЛЫДКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области не зарегистрированы местные случаи малярии. Об этом сообщили в департаменте санитарно- эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Алматинской области отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Малярия является проблемой общественного здравоохранения в более чем 100 странах мира. Ежегодно, ею заболевает около 500 млн человек, а более одного миллиона детей умирают от этой болезни. Самое тяжелое бремя от тропической малярии, опасной для жизни выпадает на страны экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, но болезнь также поражает жителей ряда стран Центральной Азии, Латинской Америки, ближнего Востока и азиатской части Европейского региона ВОЗ.

    20 марта 2012 года Всемирной организацией здравоохранения нашей стране выдан сертификат «Признание статуса Казахстана как страны, свободной от малярии».

    В целях профилактики завоза малярии из эндемичных стран необходимо знать, что заболевание можно предупредить путем приема противомалярийных препаратов и используя репелленты, для защиты от укусов комаров.

    В департаменте дали рекомендации людям, планирующим выезд в регион, где распространена малярия.

    1. Перед выездом в тропики, если есть необходимость, врач назначает химиопрофилактику.

    2. Необходимо предохранять себя от укусов комаров. Для защиты от насекомых рекомендуется иметь репелленты, отпугивающие комаров, а также препараты для уничтожения комаров.

    Малярия – это паразитарное, трансмиссивное (попадает через кровь) заболевание, передающееся через укусы комаров рода Anopheles, инфицированных простейшими рода плазмодий (Plasmodium). Заболевание проявляется лихорадкой и другими комплексами симптомов; течение его прогрессирующее, хроническое с частыми рецидивами.


    Теги:
    Здравоохранение Алматинская область
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