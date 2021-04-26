Были ли случаи заболевания людей малярией в Алматинской области

ТАЛЫДКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области не зарегистрированы местные случаи малярии. Об этом сообщили в департаменте санитарно- эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Алматинской области отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Малярия является проблемой общественного здравоохранения в более чем 100 странах мира. Ежегодно, ею заболевает около 500 млн человек, а более одного миллиона детей умирают от этой болезни. Самое тяжелое бремя от тропической малярии, опасной для жизни выпадает на страны экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, но болезнь также поражает жителей ряда стран Центральной Азии, Латинской Америки, ближнего Востока и азиатской части Европейского региона ВОЗ.

20 марта 2012 года Всемирной организацией здравоохранения нашей стране выдан сертификат «Признание статуса Казахстана как страны, свободной от малярии».

В целях профилактики завоза малярии из эндемичных стран необходимо знать, что заболевание можно предупредить путем приема противомалярийных препаратов и используя репелленты, для защиты от укусов комаров.

В департаменте дали рекомендации людям, планирующим выезд в регион, где распространена малярия.

1. Перед выездом в тропики, если есть необходимость, врач назначает химиопрофилактику.

2. Необходимо предохранять себя от укусов комаров. Для защиты от насекомых рекомендуется иметь репелленты, отпугивающие комаров, а также препараты для уничтожения комаров.

Малярия – это паразитарное, трансмиссивное (попадает через кровь) заболевание, передающееся через укусы комаров рода Anopheles, инфицированных простейшими рода плазмодий (Plasmodium). Заболевание проявляется лихорадкой и другими комплексами симптомов; течение его прогрессирующее, хроническое с частыми рецидивами.