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    13:25, 10 Март 2021 | GMT +6

    Были ли осложнения у привившихся вакциной «Спутник V» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Были ли осложнения у привившихся российской вакциной «Спутник V» в Алматы, ответила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга в РСК журналисты спросили у санврача: недавно российские ученые озвучили цифру, что осложнение после прививки вакциной «Спутник V» наблюдается у 10% человек. На ваш взгляд, это оправданный риск?

    «Если говорить об осложнениях, то это предусматривает не только вакцина против коронавирусной инфекции, это предусматривает любая вакцина против вакциноуправляемых заболеваний. Поэтому, это оправданный риск - 10%. Хочу отметить, что осложнении бывают разные - местного или общего характера. Я думаю, что здесь речь идет о местном характере - это покраснение, температура, припухлость и так далее», - ответила она.

    Спикер заметила, что каких-либо серьезных осложнений от «Спутника V», в том числе по информации российских коллег, в настоящее время нет.

    «На территории города Алматы с начала старта вакцинации от первой партии, которая была поставлена, осложнений мы не наблюдаем», - добавила эпидемиолог.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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