Были ли осложнения у привившихся вакциной «Спутник V» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Были ли осложнения у привившихся российской вакциной «Спутник V» в Алматы, ответила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК журналисты спросили у санврача: недавно российские ученые озвучили цифру, что осложнение после прививки вакциной «Спутник V» наблюдается у 10% человек. На ваш взгляд, это оправданный риск?

«Если говорить об осложнениях, то это предусматривает не только вакцина против коронавирусной инфекции, это предусматривает любая вакцина против вакциноуправляемых заболеваний. Поэтому, это оправданный риск - 10%. Хочу отметить, что осложнении бывают разные - местного или общего характера. Я думаю, что здесь речь идет о местном характере - это покраснение, температура, припухлость и так далее», - ответила она.

Спикер заметила, что каких-либо серьезных осложнений от «Спутника V», в том числе по информации российских коллег, в настоящее время нет.

«На территории города Алматы с начала старта вакцинации от первой партии, которая была поставлена, осложнений мы не наблюдаем», - добавила эпидемиолог.