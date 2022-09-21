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Была угроза перехода огня на населенный пункт - глава МЧС о пожаре в Атырауской области
21 Сентября 2022, 12:28

Была угроза перехода огня на населенный пункт - глава МЧС о пожаре в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил, что вечером 20 сентября ухудшилась обстановка в Атырауской области из-за нового степного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 сентября в сельском округе Кенузек города Атырау в 40 километрах от поселка Тасқала произошло возгорание тростниковой растительности (камыша). Тростники горели на побережье Каспийского моря.

«Что касается Атырауской области, вчера вечером ухудшилась обстановка. Была угроза перехода огня на населенный пункт. Разведка проводится в 7:30. Производится облет на вертолете и применяется водосливное устройство для ликвидации возгорания», - проинформировал глава МЧС после заседания Правительства.

По словам министра, ситуация с пожарами в Восточно-Казахстанской области под контролем.

«По ВКО у нас практически по всем объектам есть локализация. По одному участку лесничество пока держит своих людей на окарауливание», - сказал он.

Пожароопасная обстановка по остальным регионам, как уточнил министр по ЧС, находится на контроле, серьезных происшествий нет.

Ранее Юрий Ильин, говоря о причине пожаров в Костанайской области, заявил журналистам, что не исключается человеческий фактор.


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