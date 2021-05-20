Был под большим впечатлением от разговора с Касым-Жомартом Токаевым - Михаил Гусман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире передачи радио «Эхо Москвы» рассказал, как он брал интервью у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева год назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я имел честь с ним беседовать, это было в прошлом году. Но в силу пандемии, это было в онлайн-режиме. Мы разговаривали с ним по ZOOM. Это было накануне празднования 75-летия Победы. Я был под очень большим впечатлением от разговора с ним. Потому что он был не только интересным, но мне показался, что доверительным был этот разговор. Президент Казахстана вспоминал своего отца - фронтовика, человека, который прошел нелегкими дорогами войны, был ранен на войне, получил боевые награды. История семьи Токаевых очень непростая, было много трудных эпизодов. Потому что семейные были трагические моменты. Даже горько говорить, это еще связано с дедом, жизнью его отца. Его отец не только был замечательным человеком, фронтовиком, но был крупным писателем. Его называют основателем детективного жанра в казахстанской литературе. Он написал целый ряд книг. Насколько я могу судить, для Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева он (отец) всегда был примером - примером личности сильной, целеустремленной, несгибаемой. Я так понимаю, именно с него всю свою жизнь Касым-Жомарт Токаев пытался брать пример», - рассказал Михаил Гусман.

Также он прокомментировал высказывание доктора политических наук из Швейцарии Дэниела Уорнера о том, что «Касым-Жомарт Токаев не тот, кто легко открывается».

«Это почти что профессиональные качества для хороших дипломатов - не быть излишне эмоциональными на людях, не слишком открываться во всяком случае на людях. Я бы сказал, что это профессиональные особенности и даже требования к дипломатам. С другой стороны, он человек с юмором (…)», - отметил Михаил Гусман.

Напомним, что в мае прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.