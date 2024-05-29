Компания «Тенгизшевройл» доставила бутилированную воду в город Кульсары

Нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл» доставила в Кульсары 24 тысячи литров бутилированной воды, передает корреспондент агентства Kaziform.

Как сообщила пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл», активисты Жылыойского района просили доставить питьевую воду жителям города Кульсары в связи с загрязнением местной питьевой воды. В связи с этим компания выделила 24 тысячи литров бутилированной воды.

- Из этого количества 6 тысяч бутылок воды будет доставлено в эвакуационные пункты, где размещены женщины, дети и престарелые люди. Активисты будут раздавать воду жителям города Кульсары, – говорится в сообщении.

Как рассказала одна из активисток Раиса Телеубаева, компания оказывает помощь уже не впервый раз.

- Мы хотим, чтобы жители не испытывали недостатка в питьевой воде. Бутилированную воду будем доставлять многодетным семьям, пожилым людям и всем остальным жителям, – сказала Р.Телеубаева.

Также сообщалось, что в город Кульсары находится медицинский поезд «Саламатты Казахстан».