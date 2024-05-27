Более 500 жителей Кульсары обслужили медики поезда «Саламатты Қазақстан»
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» будет бесплатно обслуживать жителей Кульсары до 28 мая включительно, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Только за сутки медицинские работники обслужили более 500 жителей города Кульсары. Выездные бригады работают во всех эвакопунктах города, а также у Дома культуры, где ведется активная работа с населением.
В составе поезда 40 специалистов — это медицинские работники, медиаторы и юристы. Врачебная делегация состоит из терапевта, хирурга, педиатра, психолога, невропатолога, специалиста ультразвуковой диагностики, врача общей практики, радиолога, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, педиатра, онколога-маммолога, гинеколога и уролога.
При необходимости специалисты проводят небольшие операции и выдают направление на плановое лечение.
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл 26 мая, и будет бесплатно обслуживать жителей Кульсары до 28 мая.