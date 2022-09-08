Бутафорная полицейская машина задержана в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомашина «Hyundai» с визуальной атрибутикой МВД выявлена экипажем специализированного батальона местной полицейской службы в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Разбирательство установило, что «постаралась» администрация одной из кинокартин, по сценарию которого предусмотрен эпизод с патрульной полицией.

«Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность. Представьте, если каждый кинопроизводственник, в случае необходимости, будет допускать бутафорный реквизит, в данном случае полицейское авто, будет хаос. Тогда будет возможность у лжеполицейских для их преступного промысла. Бутафорная машина водворена на специализированную штрафную стоянку. К ее «авторам» приняты меры в соответствии с законодательством», – резюмировал первый заместитель начальник департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

В то же время, в ДП предупредили о недопустимости аналогичных фактов, пообещав, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка.





















Фото: polisia.kz