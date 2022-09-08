РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бутафорная полицейская машина задержана в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомашина «Hyundai» с визуальной атрибутикой МВД выявлена экипажем специализированного батальона местной полицейской службы в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Разбирательство установило, что «постаралась» администрация одной из кинокартин, по сценарию которого предусмотрен эпизод с патрульной полицией.

    «Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность. Представьте, если каждый кинопроизводственник, в случае необходимости, будет допускать бутафорный реквизит, в данном случае полицейское авто, будет хаос. Тогда будет возможность у лжеполицейских для их преступного промысла. Бутафорная машина водворена на специализированную штрафную стоянку. К ее «авторам» приняты меры в соответствии с законодательством», – резюмировал первый заместитель начальник департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

    В то же время, в ДП предупредили о недопустимости аналогичных фактов, пообещав, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка.







    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Алматы Кинематограф Происшествия МВД РК Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!