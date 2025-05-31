Бургеры из медвежатины: Словакия одобрила продажу мяса бурого медведя

В прошлом месяце кабинет министров Словакии одобрил план по отстрелу около четверти из 1,3 тысячи бурых медведей в стране в ответ на недавние смертельные случаи.

Однако санкционированный государством забой подвергся критике со стороны защитников природы и оппозиционных политиков, в том числе в Европейском парламенте.

Бурый медведь внесен в список «близких к уязвимому» видов в ЕС Всемирным союзом охраны природы. Тем не менее, правительство Словакии продолжает реализацию своего плана и на этой неделе объявило, что мясо убитых медведей будет продаваться населению в целях предотвращения отходов.

Со следующей недели организации, подведомственные Министерству охраны окружающей среды Словакии, смогут предлагать мясо на продажу при условии соблюдения всех правовых и гигиенических условий.

Медведи стали проблемой в Словакии после участившихся случаев их столкновений с людьми, в том числе со смертельным исходом. По количеству нападений Словакия занимает второе место в Европе после Румынии, где, по оценкам, обитает около 13 тысяч бурых медведей. В стране было зарегистрировано в общей сложности 54 нападения медведей с 2000 по 2020 год. По приблизительным данным, среднее число нападений также возросло до 10 в год.

После этого премьер-министр Роберт Фицо объявил об отстреле, заявив: «Мы не можем жить в стране, где люди боятся ходить в лес».

Тем временем регламент Европейского союза по безопасности пищевых продуктов требует, чтобы все медвежье мясо было проверено на наличие личинок трихинеллы перед продажей. Заморозка, копчение или сушка мяса не делают его безопасным.

О том, что на территории государственного национального природного парка «Кольсайские озера» удалось заснять Тянь-Шаньских бурых медведей, читайте здесь.