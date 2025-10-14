Бумага производства Казахстана получит преимущество в госзакупках

Постановлением Правительства Казахстана от 7 октября 2025 года № 824 было утверждено установление изъятия из национального режима при государственных закупках.

Если ранее мера касалась только офисной бумаги А3 и А4, то теперь она будет распространяться на более широкий перечень бумажной продукции. Постановление вводится в действие с 28 октября 2025 года и будет действовать в течение двух лет.

Согласно документу, изъятие устанавливается при госзакупках товаров всей бумажной отрасли, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров, не производимых в Казахстане). К участию в государственных закупках будут допущены как физические, так и юридические лица, внесенные в Реестр отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Это решение стало логичным продолжением работы, инициированной бизнесом в лице НПП в 2023 году, благодаря чему загрузка мощностей ОТП выросла до 67,3%.

— Я считаю, самое главное, что казахстанский продукт стали узнавать и доверять ему. Наши производители за два года постановления смогли сломать стереотип. Все привыкли к иностранной офисной бумаге. Сейчас же, зайдя в любой государственный или квазиорган, везде бумага казахстанского производства, — отметил председатель ОЮЛиИП Ассоциации производителей бумажной продукции Нурлан Закарьянов.

По его словам, некоторые предприятия уже работают по расширению своей деятельности, включая производство салфеток, туалетной бумаги и приобретение бумагоделательных машин, а значит, в отрасли еще много продуктов, которыми можно и нужно заниматься.

Как отмечает эксперт Департамента обрабатывающей промышленности Гульмира Кажыбекова, благодаря скоординированной позиции бизнеса, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Министерства промышленности и строительства удалось освободить нишу от импорта.

НПП «Атамекен» совместно с Министерством промышленности и строительства в ближайшие десяти рабочих дней утвердит конкретный перечень бумажной продукции, подпадающей под изъятие, и продолжит работу по обеспечению максимальной поддержки отечественных товаропроизводителей.