Бум строительства жилья в регионах РК - чем запомнится 2018 год

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов строительных работ отмечается по итогам года практически во всех регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Комитета статистики, за 11 месяцев объем строительных работ превысил 3,2 трлн тенге. Львиную долю - более 85% - работ выполнили частные строительные компании. Статданные говорят о том, что строить стали больше сразу в 13 регионах страны. Лидируют Шымкент - здесь объемы увеличились более чем в 2 раза, Костанайская и Карагандинская области.

В Северо-Казахстанской области темпы строительства были особенно заметны. В Петропавловске массово сносили частные дома. На месте более 600 участков вырос микрорайон с многоэтажными домами, теннисным центром, Дворцом школьников. В областном центре строятся две школы, ввели в эксплуатацию новый корпус онкодиспансера.

Настоящий же бум переживает жилищное строительство. Вероятно, это связано с масштабным строительством бюджетного жилья по государственным программам. Вложения в эту сферу достигли 1 трлн тенге, что больше прошлогоднего показателя на 18%. Данные статкомитета говорят о том, что темпы строительства жилья показали все регионы, за исключением Павлодарской области. Значительный рост отмечают в Шымкенте, в Мангистауской, Жамбылской, Атырауской и Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях и в городе Алматы.

На 1 декабря, по данным статкомитета, в республике сдали 11 миллионов квадратных метров жилья. Больше, чем в прошлом году, на 14%. Жилищные условия улучшили более 96 тысяч казахстанских семей.

Увеличилась покупательская способность. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-ноябрь 2018 года, по сравнению c соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 10% и составило 242 790. В Северо-Казахстанской области на одну квартиру в новостройке претендовали 10 человек. Об этом на одном из совещаний рассказал аким области Кумар Аксакалов. По его словам, дом на 144 квартиры продали за полмесяца.

На рынке новых квартир эксперты отмечают стабилизацию ценовой политики. За год стоимость квадратного метра повысилась всего на 5%. В крупных городах Казахстана, по данным статистиков, отмечается даже снижение цен на первичном рынке квартир. В Актау цены сократились на 4,2%, в Кокшетау - на 4,5%.

Эксперты отмечают рост объема банковских займов на покупку жилья во всех регионах Казахстана в этом году. Председатель правления холдинга BI Group Амангельды Омаров прогнозирует дальнейший рост рынка ипотеки. По его данным, в 2017 году объем ипотечного кредитования в Казахстане был на уровне 355,8 млрд тенге, за 10 месяцев текущего года - 410 млрд тенге.

Вероятно, способствовать этому будет в том числе и запуск программы «7-20-25». Сейчас, по данным ипотечной организации «Баспана», в один рабочий день в среднем оформляют по этой программе 30 кредитов. Лидируют по количеству поданных заявлений Астана и Алматы. В аутсайдерах пока остаются Туркестанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. В СКО в этом году заявки единичны. Влияние, возможно, оказывают относительно невысокие заработные платы североказахстанцев и дефицит подходящих под условия программы квартир. В следующем местные власти обещают предоставить 500 квартир по «7-20-25».

Запуск программы «7-20-25», пожалуй, можно назвать самым знаковым событием на рынке жилой недвижимости в этом году. До нее подобных ипотечных проектов не было. Как будет работать «7-20-25» на практике, покажет время.