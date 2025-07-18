Бум пассажирских поездок зафиксировали на казахстанско-китайской границе

За отчетный период через этот пункт пропуска на границе Китая с Казахстаном проехали 12 тыс. транспортных средств, показали данные.

Согласно наблюдению менеджера одного из местных турагентств Ян Чуня, количество трансграничных туристических групп заметно выросло. Его фирма, предлагающая разные туристические маршруты длительностью от 1 до 30 дней в Казахстан, в мае и июне этого года организовала туры для автотуристов, воспользовавшихся 28 транспортными средствами.

Бум трансграничных поездок обусловлен осуществлением взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном, который вступил в силу в ноябре 2023 года.

Безвизовая политика делает трансграничные поездки более удобными, сказал Айтош Махмет, турист из города Алматы, который собирается отправиться в уезд Бурчун и город Урумчи в Синьцзяне и другие места во время пребывания в Китае.

Уездное управление культуры, спорта, радио, телевидения и туризма работает над разработкой новых продуктов в рамках трансграничного туризма, объединяющих туристические ресурсы Китая и Казахстана, давая путешественникам, посещающим Синьцзян, возможность попасть также в Казахстан через КПП Цзимунай, заявила чиновник ведомства Лю Шужун.

Ранее мы писали о том, когда откроется пункт пропуска «Жибек жолы» на границе Казахстана с Узбекистаном.