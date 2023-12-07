Буллинг мог стать основным мотивом стрельбы в гимназии Брянска

Восьмиклассница устроившая стрельбу в брянской гимназии, возможно подвергалась травли со стороны одноклассников. Следствие рассматривает это как один из основных мотивов преступления, передает собственный корреспондент Kazinform.

Как сообщил Следственный комитет РФ, ученица 8 «А» класса в четверг утром принесла в школу дробовик и открыла стрельбу по своим одноклассникам. Известно, что 14-летняя Алина зашла в свой 8 «А» класс после начала урока биологии, около 09:10. Она успела ранить пятерых учеников. Очевидцы рассказывают, что были слышны четыре-пять выстрелов, после этого учащихся стали выводить из школы, часть забаррикадировалась в помещениях.

— Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении Управления МВД по Брянской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали ученики из параллельных классов, ученица часто подвергалась буллингу со стороны своих одноклассников, преимущественно мальчиков. Возможно, это и стало основным мотивом преступления, по версии следствия.

Гладкоствольное ружье «Бекас-3» она пронесла в тубусе для бумаг, при этом рамки металлоискателей в школе не установлены. Кроме того, у нее имелся при себе охотничий нож, спрятанный в обуви. Оружие официально зарегистрировано на отца, правоохранительными органами он доставлен на допрос.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил СМИ, что в общей сложности ранения получили пятеро детей, два человека погибли. Один из раненных находится в реанимации, остальные госпитализированы.

В связи со стрельбой прокуратура Брянской области организовала проверку законодательства об обороте и правилах хранения оружия.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было использовано.

Также будут проинспектированы школы Брянска по обеспечению безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.