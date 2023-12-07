Ученица устроила стрельбу в школе в Брянске: есть погибшие

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. Сообщается о двух погибших, четверо ранены, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в гимназии №5. По предварительной информации девочка покончила с собой.

- Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз, - говорится в сообщении УМВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, это не первый случай стрельбы в учебных заведениях в России.

В 2021 году неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате стрельбы были погибшие.

В этом же году двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани. Тогда пострадало несколько человек.