РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Ученица устроила стрельбу в школе в Брянске: есть погибшие

    СОБР,ОМОН,полиция,россия
    Фото: unsplash.com

    Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. Сообщается о двух погибших, четверо ранены, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ЧП произошло в гимназии №5. По предварительной информации девочка покончила с собой.

    - Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз, - говорится в сообщении УМВД.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

    Напомним, это не первый случай стрельбы в учебных заведениях в России.

    В 2021 году неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ). В результате стрельбы были погибшие.

    В этом же году двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани. Тогда пострадало несколько человек.

    Теги:
    Стрельба Происшествия Мировые новости Россия школа
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!