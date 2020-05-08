Булат Утемуратов выделил 6 млн долларов США на строительство 150 домов в Мактаарале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Махтааральском районе Туркестанской области на средства Фонда Булата Утемуратова будут построены 150 новых домов для пострадавших от недавнего наводнения, случившегося в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Основатель благотворительной организации бизнесмен и меценат Булат Утемуратов сообщил, что выделит на эти цели 6 млн. долларов США (2,5 млрд. тенге).

Дома будут построены в новом микрорайоне, который будет возведен в Мырзакенте, административном центре района. Сюда будут переселены жители поселков Достык, Жанатурмыс и Женис, чьи дома были разрушены. В новый микрорайон будут подведены все коммуникации, построят детские сады и школы.

В прошлом году Фонд Булата Утемуратова профинансировал строительство домов для 100 многодетных семей в Кызылорде и 100 семей, пострадавших от взрывов боеприпасов в Арысе. Общая сумма, выделенная на проекты, составила 1,3 млрд. тенге.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития «Туркестан» 5 млн. 202 тыс. долларов США пострадавшим гражданам в результате наводнения Мактааральского района.