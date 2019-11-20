Булат Бакауов - сельским акимам: Нужно переформатироваться

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области встретился с главами всех сельских округов, которые со следующего года перейдут на четвёртый уровень бюджета. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Работу сельских акимов обсудили в селе Галицкое. Место для совещания выбрали не случайно: именно в Галицком одноименное фермерское хозяйство не только развивает экономику села, но и вкладывает инвестиции в строительство социальных объектов и благоустройство. Галицкое остается единственным селом региона, где благодаря бизнесу есть центральное отопление.

«Я бы хотел, чтобы в ближайшие годы таких сел, как Галицкое, в Павлодарской области становилось больше, - обратился Булат Бакауов к участникам встречи. - Необходимо, чтобы сельские акимы также эффективно работали с частным бизнесом».





Со следующего года акимат в селе Галицкое, как и в других сельских населенных пунктах региона, перейдет на четвертый уровень бюджета. Это значит, что 126 сельских акимов будут самостоятельно планировать свои доходы и расходы с учетом мнения местного сообщества. В 32 сельских округах эту работу ведут уже второй год. И первая проблема, с которой столкнулись в селах, - низкая обеспеченность собственными доходами.

«Если в прошлом году показатель составлял 9,8%, то в этом – 8,6%, - сообщила замглавы региона Алия Арынова. - На следующий год он снижается до 1%. Причины сокращения поступлений в изменении налогового законодательства. Речь идет о переносе срока уплаты налога на транспорт и освобождении от уплаты налога на доходы субъектов микро- и малого бизнеса. Налог на транспорт за 2020 год поступит только в 2021 году, и потери сельских бюджетов составят более 400 миллионов тенге. Потери по льготам для субъектов бизнеса прогнозируются в сумме около 150 миллионов тенге».





Чтобы повысить доходную базу, аким области призвал сельских руководителей по-хозяйски распоряжаться коммунальным имуществом. На баланс сельских акиматов передали коммунальную собственность на 6,8 миллиарда тенге. Пять объектов недвижимости и три автомобиля на 16,7 миллиона тенге уже отдали в конкурентную среду.

«Акимы сел должны уметь управлять коммунальной собственностью, - сказал Булат Бакауов. – Мы все еще не можем навести порядок в библиотеках, клубах, детских садах. Акимы не могут переформатироваться, до сих пор есть какая-то обособленность. Ни одного предложения не поступило от акимов по эффективному использованию школьных помещений. В регионе более 200 малокомплектных школ. На одном этаже учатся дети, еще два зимой отапливаются просто так. В пустующих помещениях ведь можно открыть коворкинг-центр или что-то другое, необходимое сельчанам. Либо стройте дома и приглашайте к себе многодетные семьи из трудоизбыточных регионов, чтобы таким образом укомплектовать школы. Средства для строительства жилья в селе есть».





Призвали сельских акимов экономить и на собственных расходах. Как выяснилось, в некоторых бюджетных организациях работает по три-четыре сторожа, кочегара или истопника. При этом в акиматах не хватает квалифицированных бухгалтеров, чтобы заниматься вопросами формирования бюджета.

«Вы должны проникнуться и понимать, что это другой уровень самоуправления, - обратился к акимам сел глава региона. - Вы сами должны быть непосредственными участниками всех преобразований и процессов, происходящих на ваших территориях. Только вы можете вывести свои села на нужные траектории роста».

На встрече приняли решение разработать планы развития на ближайшие пять лет для каждого населенного пункта. В них будут отражены основные проблемы сельской зоны, продуманные пути их разрешения и расчет затрат на это. К тому же сельским акимам придется привлекать к этой работе частный бизнес, не рассчитывая только на вышестоящий бюджет.

Фото Валерия Бугаева