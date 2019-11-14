Булат Бакауов оценил автобан «Нур-Султан-Павлодар»

НУР-СУЛТАН – ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Булат Бакауов рассказал, как доехал до столицы по новому автобану «Нур-Султан-Павлодар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я вчера приехал по этой дороге за 3 часа 20 минут, без сопровождения. Дорога хорошая, у нас два места есть, где еще идут работы – это в Шидерты и в Калкамане. Остались последние штрихи. Сегодня дорога уже открыта полностью, остались брусы отбойные, некоторые шероховатости. Сегодня дорога полностью достроена, ни одного объезда нет, за исключением двух участков», - рассказал Булат Бакауов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что приехал в Нур-Султан на служебном автомобиле.

Напомним, в АО НК «КазАвтоЖол» заявили, что автобан «Нур-Султан – Павлодар» откроется 1 декабря.

Ранее аким сообщил, что доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Павлодарской области составляет 82,6% и будет доведена до 85%.