Буландынский район Акмолинской области восстанавливается после паводка

В Буландынском районе уже четвертый день идут восстановительные работы после паводка. Местные власти незамедлительно приступили к работе после природной стихии, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКП на ПХВ «Макинск жылу» Азамат Алдабергенов, четвертый день проводятся восстановительные работы по въездной группе села Купчановка Буландынского района.

— Здесь в трех местах была промыта дорога талой водой. Действующий мост не справился с большим потоком воды. На данный момент завозится инертный материал — забутовочный камень, вторым слоем засыпаем измельченный щебень и третьим слоем уже дресвой, — проинформировал А.Алдабергенов.

Сегодня как заверяют коммунальщики, они завершат работы и откроют въездную дорогу на Купчановку.

По информации районной администрации, в селе Вознесенка также работы в разгаре: проведена прокладка труб на объездной дороге и продолжена работа по отсыпке инертным материалом.

— В Капитоновском сельском округе обследовано 35 домов. Оценщики приступили к работе. В селе возобновлено электроснабжение, организован подвоз воды. Социальные объекты не пострадали, — сказала аким Капитоновского сельского округа Зарина Янкова.

В селе Иванковка второй день тоже идут восстановительные работы. Все работы коммунальные службы планируют завершить в четверг-пятницу.

По словам заместителя директора ТОО «Иванковка» Владимира Матерова противопаводковые работы начались своевременно.

— По Иванковке с 11 марта начали чистить снег с улиц и переулков, вычищены и стоки. Полностью были готовы к принятию воды. С 6 апреля начали дежурство на плотине. Акимат предупредил сельчан о прибытии воды. Уже вчера в свои дома вернулись 20 человек. Сегодня возвращаются и другие жители, — рассказал аграрий.

Семейная пара, проживающая в селе Иванковка выразила свою благодарность неравнодушным казахстанцам.

— Живем с семьей уже пятый год в селе. Главное, что мы все живы. Надеемся, что паводок прошел. Есть населенные пункты, где обстановка еще хуже. Оказывается вся необходимая помощь. Главное — что мы не одни. Все друг другу помогаем, — поделился Руслан Джалмагамбетов.

К слову, районной комиссией по оценке и возмещению материального ущерба на сегодня обследованы 165 домов, принято 35 заявлений.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области борются с размывом дамбы.