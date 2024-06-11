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    15:16, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Букмекерская компания Ringobet.kz оштрафована на 849 тысяч тенге и лишена лицензии

    букмекер
    Фото: Pixabay

    На основании обращения Комитета государственных доходов в апреле 2024 года Министерством туризма и спорта проведена внеплановая проверка в отношении юридического лица, осуществлявшего деятельность букмекерской конторы под брендом «Ringobet.kz», на предмет соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    В соответствии с требованиями Закона «Об игорном бизнесе» сервер по приему ставок букмекерской конторы должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

    При этом в ходе проверки установлен факт нарушения настоящего требования. Более того, при получении лицензии на деятельность букмекерской конторы предоставлена заведомо недостоверная информация.

    В этой связи букмекерская контора привлечена к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 464 Кодекса «Об административных правонарушениях» в виде штрафа на общую сумму 849 тысяч тенге и лишена лицензии на осуществление деятельности букмекерской конторы.

    Министерством продолжается работа по выявлению нарушителей в сфере игорного бизнеса и защиты интересов государства.

    Ранее сообщалось о петиции на запрет чиновникам на азартные игры, которая набрала 50 тысяч подписей в РК.

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Закон и право Штрафы Букмекеры
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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