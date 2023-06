Букеровскую премию присудили шотландскому автору за дебютный роман

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain стал обладателем Букеровской премии по литературе за 2020 год. О решении жюри было объявлено в четверг вечером на торжественной церемонии присуждения в Лондоне одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

В романе, основанном на детских воспоминаниях писателя, рассказывается история ребенка, который растет в бедной семье в Глазго 1980-х годов, города с высоким уровнем безработицы и наркомании. Мать героя, Агнес, ведет борьбу с пристрастием к алкоголю, и, в конечном счете, все ее дети покидают родной дом. С Агнес остается только сын Шагги, отличающийся от сверстников мальчик, у которого есть секрет от всего остального мира.

Мать самого писателя умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет, и именно ей посвящена книга. По свидетельству жюри, эта «душераздирающая история» является «отчаянно грустным, но почти обнадеживающим анализом семьи и разрушающей силы желания».

44-летний Стюарт стал всего вторым шотландцем в истории, который был удостоен Букеровской премии. Последний раз это удавалось Джеймсу Келману, победившему в 1994 году с романом «До чего ж оно все запоздало» (How late it was, how late). Как ранее признавался Стюарт, произведение Келмана, который, как и он сам, родом из Глазго, изменило его жизнь.

Имя лауреата награды было выбрано из короткого списка, в который ранее были отобраны шесть писателей. Помимо Стюарта, в финал пробились Дайан Кук с произведением The New Wilderness («Новая глухомань»), Эвнил Доши (Burnt Sugar – «Жженый сахар»), Брэндон Тейлор (Real Life – «Реальная действительность»), Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King («Король теней») и Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body – «Тело для оплакивания»).

Обладатель премии был оглашен на торжественной церемонии, которая прошла в лондонском концертом зале «Раундхаус». Она собрала гостей как очно, так и ставшим столь привычным в этом году удаленным способом. Среди прочих по видеосвязи произнесли приветственные послания экс-президент США Барак Обама, супруга наследника британского трона принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла.

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри премии позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.