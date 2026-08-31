Бухгалтер госучреждения в ВКО похитила 10 млн теңге бюджетных средств

Как сообщили в прокуратуре, проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств установила, что бухгалтер ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Алтай» в течение года незаконно перечисляла на свой банковский счет деньги по двум бюджетным спецификациям.

Общая сумма похищенных средств составила 10 млн теңге.

По данному факту прокуратура района начала досудебное расследование по пунктам 1, 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд района Алтай признал виновной сотрудницу и приговорил ее к двум годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора.

При этом исполнение наказания отсрочено в связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка на основании части 1 статьи 74 УК РК.

Похищенные бюджетные средства в полном объеме возвращены в доход государства.