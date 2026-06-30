Будут ли сносить «Компот» в Алматы: что ответили в акимате Алматы

«Компот» — неофициальное название нескольких кварталов в Медеуском районе Алматы. Своим сочным названием этот тихий зеленый уголок обязан «фруктовым» улицам: Яблочной, Грушевой (ныне — М. Зверева), Вишневой (С. Аманжолова).

Многие проживают здесь десятилетиями и содержат свои участки в надлежащем техническом и эстетическом состоянии. Собственники частных домов выразили обеспокоенность градостроительными планами, которые могут нарушить сложившийся уклад жизни.





— Я живу в «Компоте» ровно полвека. Все, что у меня есть, — это вот мой участок с деревьями и цветами и старенький домик. Домик в полном порядке. Я за ним ухаживаю. Все цветы, все деревья я вырастила самостоятельно, ни у кого не прошу помощи. Но последнее время, к сожалению, вместо того, чтобы думать о красивом, о приятном, я все представляю, как какие-то бетономешалки сюда зайдут, сломают мой дом, зальют бетоном мои розы и мою малину — и это все предусмотрено генеральным планом реновации «Компота», — обратилась жительница Алматы Тамара Калеева.

Позиция акимата: город исчерпал ресурсы для роста «вширь»

Ситуацию прокомментировали в управлении городского планирования и урбанистики, отметив, что город исчерпал ресурсы для расширения вширь, а строить в горах запрещено. Поэтому частный сектор постепенно будет заменен многоквартирными комплексами.

— Пространственное развитие города ограничено, что исключает возможность роста за счет расширения территории или застройки горных районов. В этой связи приоритетным направлением развития мегаполиса является поэтапная замена индивидуальной застройки многоквартирными жилыми домами, что соответствует практике крупных городов мира, — рассказали в управлении в ответ на запрос агентства.

В акимате заверили, что изымать участки «Компота» под государственные нужды не будут. Однако утвержденная в Генплане функциональная зона микрорайона изменена под многоэтажную жилую застройку.

— Проектом Генерального плана территория микрорайона предусмотрена под многоквартирную жилую застройку. Вместе с тем, изъятие данной территории для государственных нужд не предусмотрено. Заложенная в Генеральном плане функциональная зона ориентирована на частных инвесторов и предполагает реализацию проектов при достижении ими договоренностей с правообладателями земельных участков, — резюмировали в управлении.

Мнение эксперта

Эксперт в области урбанистики Адиль Нурмаков согласен с тем, что для растущего мегаполиса уплотнение вместо бесконечного расширения границ — процесс закономерный. Он отмечает, что политика поэтапной замены индивидуальной застройки многоквартирной сама по себе не является чем-то неправильным.

— Для растущего мегаполиса уплотнение, а не бесконечное расползание вширь, является нормальным и необходимым процессом. При этом принципиально важно, какое именно уплотнение предлагается. Если речь идет о простой замене частного сектора на высотные жилые комплексы без полноценного развития территории — без многофункциональности, зеленых зон, нормальной уличной сети и общественного транспорта, без деловой и коммерческой активности, без культурных объектов — то получим просто унылые, депрессивные микрорайоны с перегруженной социальной инфраструктурой, из которых люди будут мечтать скорее переехать, — обьясняет он.

По его мнению, частный сектор означает неэффективное использование земли, слабую уличную активность, отсутствие тротуаров, общественных пространств, сервисов, функций, общественного транспорта. В качестве альтернативы эксперт предлагает качественное уплотнение — мало- и среднеэтажная, многофункциональная, проницаемая среда с густой сеткой улиц, активными фасадами и специальными объектами для развития рабочих мест, общественными пространствами, парками.

О важности диалога

По мнению урбаниста, любые градостроительные изменения должны осуществляться законно, поэтапно и при строгом соблюдении прав собственников. Перед преобразованием таких территорий нужны предпроектные исследования. Город должен четко определить допустимую этажность, места для новых школ, скверов, парков и коммерции, чтобы район стал не просто застроенным, а привлекательным.

— Если Генплан обозначил территорию под многоквартирную жилую застройку, это еще не означает изъятия и сноса. Генплан, как стратегический документ, задает направление перспективного развития, а не дает сигнал к началу строительства. Для этого есть отдельные процедуры, в том числе компенсационные механизмы для собственников. Скорее всего, проекты комплексной застройки будут реализовывать частные застройщики, не только инженерная, но и социальная инфраструктура может быть добавлена к их проектам, как это уже происходило в Алматы. Считаю, что выкупа под госнужды здесь быть не должно, и все сделки с собственниками должны заключаться на рыночных условиях. Более того, на мой взгляд, город должен ставить условия по обеспечению определенной доли доступного и социального жилья в этих проектах, причем не в отдельных домах, а смешанно. Это поможет снизить дефицит на рынке жилья, сдерживать рост цен и остановить дальнейшее сегрегацию города по уровню дохода населения, — сказал Адиль Нурмаков.

По мнению урбаниста, текущая ситуация демонстрирует слабую коммуникацию со стороны городских властей, которые разрабатывают стратегические планы без должного информирования населения. Он подчеркнул, что развитие города должно происходить так, чтобы жители не получали информацию о будущем своего района из неофициальных источников.

— Город должен развиваться, но жители не должны узнавать о будущем своего района из вторых рук, множа тревожные слухи. Власти обязаны объяснить людям не только «что когда-то здесь будет», но и по какой процедуре, в какие сроки, за чей счtт и с какими гарантиями для собственников, — заключил он.

Ранее мы писали, для чего в Алматы изымают частные земельные участки.

Одним из крупнейших проектов является строительство вокзала Алматы-3. Согласно постановлению акимата Алматы, для строительства вокзала Алматы-3 на перегоне Бурундай — Аксенгир в Алатауском районе будут изъяты 52 земельных участка для государственных нужд.

Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.