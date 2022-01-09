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    12:17, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Будут приняты все меры по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, в ходе заседания Главе государства было доложено, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана ЧП-2022 Правоохранительные органы
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