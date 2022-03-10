Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Будут приняты все меры по отгрузке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей - Болат Акчулаков

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Марта 2022, 09:43
Будут приняты все меры по отгрузке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ. Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минэнерго сообщили , что рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тысяч тенге за тонну или 176 тенге за литр.

«Стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов. Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного проведения весенне-полевых работ», - рассказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

«Вместе с тем, уже сейчас необходимо МСХ совместно с местными исполнительными органами создать базу данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных руководителей хозяйств, общей площади посевных земель для скорейшего внедрения электронно-информационной системы для распределения дизельного топлива. Министерством будут предприняты все меры по своевременной отгрузке дизельного топлива для нужд СХТП», - отметил министр энергетики.


Энергетика   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Минэнерго РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов