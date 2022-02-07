+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой — Правительство

7 Февраля 2022 19:03
Поделиться:
Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой — Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана в предстоящий вегетационный период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Новости по теме
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане Для эффективного использования водных ресурсов будет утвержден график - аким Жамбылской области

Министры экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, а также руководство Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей доложили о складывающейся ситуации в Арало-Сырдарьинском бассейне.

Так, в текущем году из-за продолжающегося цикла маловодья объем наполнения Токтогульского водохранилища на территории Кыргызской Республики не достигнет прошлогоднего уровня. С учетом необходимости обеспечения Кыргызстаном собственных водно-энергетических потребностей, существуют риски снижения объема сбрасываемой воды на территорию Казахстана.

Премьер-Министр поручил министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики принять исчерпывающие меры для обеспечения южных регионов РК поливной водой в весенне-летний период.

А. Смаилов подчеркнул необходимость проведения интенсивных переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном для принятия взаимовыгодных решений по использованию ресурсов трансграничных рек.

Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по внедрению водосберегающих технологий и других инструментов рационального использования водных ресурсов в аграрной сфере.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Экология   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Минэнерго РК   #Минэкологии   #Вода  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Минсельхоз обследовал 96 млн га сельхозугодий
Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане
Для эффективного использования водных ресурсов будет утвержден график - аким Жамбылской области
Популярное
1 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
2 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
3 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
4 В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
5 Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
6 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Читайте также
Местные исполнительные органы планируют наделить дополнительными полномочиями в части развития ЛПХ
Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 7 февраля
Коронавирус диагностирован у 3653 человек за сутки в Казахстане
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив