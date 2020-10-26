Будут не просто слова, а конкретные предложения – Али Бектаев о предвыборной кампании партии «Ауыл»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своей предвыборной кампании Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинет конкретные предложения на основании общенационального опроса «Ел аманаты», в котором приняли участие более 120 тысяч респондентов. Об этом в ходе заседания политсовета партии рассказал журналистам председатель партии «Ауыл» Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сама жизнь диктует, что на первый план выходит сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, продукты питания, продовольственная безопасность. Пандемия показала, что людям сегодня не нужно дорогих машин, имуществ. Людям необходимо здоровое питание. Вот вам реалии сегодняшнего дня. Только сельское хозяйство, агропромышленный комплекс могут обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Само собой нам кажется, что партия «Ауыл» должна бороться за места в Парламенте. Наши избиратели должны голосовать за партию «Ауыл». Мы так думаем, потому что это единственная партия, которая давно занимается решением аграрных вопросов, проблем сельского населения. У нас есть свои наработанная практика, опыт. Мы собрали очень много проблем, имеющихся в сельском хозяйстве», - рассказал председатель партии «Ауыл».

По его словам, в предвыборной кампании будут не просто слова, а конкретные предложения.

«Если завтра наши люди будут в стенах Парламента и маслихата, мы знаем, каким образом поднимать эти вопросы. Поэтому в своей предвыборной кампании выдвинем конкретные предложения. Будут не просто слова, а конкретные предложения. Основанием этому станет общенациональный опрос «Ел аманаты», в котором приняли участие более 120 тысяч респондентов», - отметил Али Бектаев.

Члены партии «Ауыл» также подчеркнули, что все еще актуальными остаются вопросы водоснабжения, борьба с коррупцией, экологические проблемы.