Будут ли выпускать находящихся на карантине казахстанцев из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев, находящихся на карантине в провизорных стационарах Алматы, после выписки могут отправить в места фактического проживания. Об этом пояснил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После окончания инкубационного периода в течение 14-ти дней периодически каждого будут обследовать на наличие вируса. После того, как мы убедимся, что они здоровы по истечению карантинного периода, то они будут выписываться. По поводу того, как они будут возвращаться в свои малые родины, где они фактический проживают, это будет решаться персонально на уровне регионального штаба. Возможно, им дадут персональное разрешение на выезд в свои места жительства», - пояснил он.

Напомним, в настоящее время в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.

Состояние пациентов, которые находятся в Алматы, недавно прокомментировал главврач Алматы.