Будут ли вносить изменения в систему утильсбора в Казахстане

— Никаких изменений в утильсбор со стороны государства нет. Никаких изменений мы не планируем на сегодня, — сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

В ведомстве поясняли, что на построение новой системы утилизации нужно длительное время.

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ранее комментировал вопрос возможности полной отмены утилизационного сбора.

— Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов, чтобы защищать наших производителей от чего бы то ни было, машиностроителей и других тоже, — заявлял Роман Скляр.