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    14:01, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Будут ли вносить изменения в систему утильсбора в Казахстане

    утильсбор
    Фото: pixabay

    Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что государство не планирует вводить изменения в систему утилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Никаких изменений в утильсбор со стороны государства нет. Никаких изменений мы не планируем на сегодня, — сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

    В ведомстве поясняли, что на построение новой системы утилизации нужно длительное время. 

    Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ранее комментировал вопрос возможности полной отмены утилизационного сбора. 

    — Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов, чтобы защищать наших производителей от чего бы то ни было, машиностроителей и других тоже, — заявлял Роман Скляр. 

    Теги:
    Утилизация Роман Скляр Министерство промышленности и строительства Утильсбор
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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