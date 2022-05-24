24 Мая 2022 12:29

Возможность полной отмены утильсбора не исключают в Правительстве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал вопрос возможности полной отмены утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов, чтобы защищать наших производителей от чего бы то ни было, машиностроителей и других тоже», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности отмены утильсбора.

При этом, зампремьера призвал журналистов не идти на поводу у популистов.

«Я неоднократно говорил на эту тему (утильсбора – прим. ред.) и советовал журналистам глубже ее изучить. Не надо слушать разных популистов, это абсолютный популизм, когда говорят, что нужно сделать ту или иную меру в части машиностроения. Речь идет о будущем развития нашей страны и машиностроения. Когда некоторые популисты говорят о том, что мы не можем производить автомобили, и что у нас не хватает компетенций, я категорически с этим не соглашусь», - заключил Р. Скляр.