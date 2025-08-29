РУ
    15:08, 29 Август 2025 | GMT +5

    Будут ли выплаты из Нацфонда детям в 2026 году - ответил глава Нацбанка

    На брифинге в Астане председателя Национального банка Тимура Сулейменова спросили, возможна ли ситуация, что в 2026 году дети не получат выплаты из Национального фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нацфонд-детям
    Фото: freepik

    — Я не знаю, что за аналитики это утверждают. Нет, по итогам семи месяцев Нацбанк заработал, управляя Национальным фондом, 4,6 млрд долларов. Доходность составила ровно 8% в долларах, — заявил глава Нацбанка.

    Он отметил, что убытков по инвестиционному доходу нет.

    — Наоборот, уже третий год подряд мы фиксируем достаточно высокий, здоровый инвестиционный доход от управления Национальным фондом. Это позволяет фонду наращивать свои активы, — подчеркнул Сулейменов.

    При этом он уточнил, что точная сумма выплат детям в 2026 году пока неизвестна. Это зависит от рождаемости, от того, сколько детей достигнут 18-летия до конца года и других факторов. На этот вопрос Нацбанк сможет точно ответить в январе следующего года.

    Сегодня Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Общество Нацфонд-детям
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
