Будут ли выплаты из Нацфонда детям в 2026 году - ответил глава Нацбанка

— Я не знаю, что за аналитики это утверждают. Нет, по итогам семи месяцев Нацбанк заработал, управляя Национальным фондом, 4,6 млрд долларов. Доходность составила ровно 8% в долларах, — заявил глава Нацбанка.

Он отметил, что убытков по инвестиционному доходу нет.

— Наоборот, уже третий год подряд мы фиксируем достаточно высокий, здоровый инвестиционный доход от управления Национальным фондом. Это позволяет фонду наращивать свои активы, — подчеркнул Сулейменов.

При этом он уточнил, что точная сумма выплат детям в 2026 году пока неизвестна. Это зависит от рождаемости, от того, сколько детей достигнут 18-летия до конца года и других факторов. На этот вопрос Нацбанк сможет точно ответить в январе следующего года.

Сегодня Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.