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    16:54, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Будут ли вакцинироваться от коронавируса Жандарбек Бекшин и Нариман Табынбаев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев и главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин ответили, будут ли вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я в первую группу вакцинации не попадаю. Я переболел коронавирусом в августе. Я хотел быть добровольцем и участвовать в третьей фазе клинических испытаний по казахстанской вакцине. По анализу у меня количество антител превышало норму. Поэтому меня не стали прививать. Но если в последующем мои анализы покажут снижение количество антител, я обязательно буду прививаться, если войду в число тех, кто будут во втором или третьем порядке», - ответил Нариман Табынбаев.

    Он уточнил, что планирует прививаться российской вакциной «Спутник V».

    В свою очередь, Жандарбек Бекшин также заявил, что уже переболел коронавирусом летом 2020 года.

    «Но, в принципе у меня уже прошло семь месяцев. По показаниям, если прошло шесть месяцев, то нужно вакцинироваться. Я завтра планирую определить титры антител у себя. Если у меня снизились титры, то я буду прививаться. Но я бы хотел привиться первой казахстанской отечественной вакциной QazCovid-In», - сказал Ж. Бекшин.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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