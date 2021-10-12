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    16:01, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Будут ли вакцинировать детей от коронавируса в Казахстане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рассказал, будут ли вакцинировать несовершеннолетних в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в нашей стране вакцина не ставится лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Вы об этом все знаете. В мире разрешено прививать (детей – прим.ред.) только одной вакциной - Pfizer. Министерство здравоохранения Казахстана уже проводит переговоры с американской компанией. Поставка этой вакцины в нашу страну планируется в IV квартале этого года. Наши врачи этот вопрос изучают, но мы планируем прививать вакциной Pfizer детей от 12 до 17 лет и беременных. Отмечу, что прививки от коронавируса несовершеннолетним будут делать только с разрешения родителей, никого никто не будет принуждать и никто не будет запрещать детям посещать школы», - пояснил спикер в ходе брифинга гражданского штаба «Ел үшін егілемін».

    По его словам, в адрес Министерства здравоохранения поступает большое количество обращений от родителей касательно поставки вакцины от коронавируса.

    «Повторюсь, мы будем прививать детей, только с разрешения родителей», - подчеркнул он.

    Ранее заместитель директора филиала «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул пояснила, эффективна ли вакцина Pfizer для детей старше 12 лет и беременных.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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