Вопрос возможного возврата в прежний часовой пояс некоторых регионов прокомментировал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для того, чтобы петицию взять в работу в установленном порядке, нам необходимо набрать необходимое количество голосов, вы знаете 50 тысяч голосов, это условие для того, чтобы петиция пошла в работу. Есть соответствующий алгоритм — в течение двух месяцев этот вопрос рассматривается с участием заинтересованных сторон, поэтому давайте дождемся того, чтобы петиция набрала необходимое количество голосов. Потом мы этот вопрос будем рассматривать в установленном порядка однозначно, — заявил Арман Шаккалиев, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты уточнили, обращались ли в министерство граждане по этому вопросу.

— Конкретно к нам не обращались. Но вы помните, что это публичный вопрос. Были комментарии, поэтому мы в курсе — какие регионы и какие вопросы поднимались, — заверил Арман Шаккалиев.

Глава минторговли подчеркнул, что пока все остается как прежде.

Отметим, что в ночь с 29 февраля на 1 марта текущего года большая часть Казахстана перевела стрелки часов на один час назад. Таким образом, все жители страны начали жить в едином часовом поясе.

Ранее сообщалось в СМИ, что казахстанцы запустили петицию, требуя вернуть часовые пояса, ранее действовавшие на территории страны.