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    11:49, 21 Май 2024 | GMT +6

    Будут ли в Казахстане рассматривать вопрос возврата в прежние часовые пояса — ответ Минторговли

    часы
    Фото: pixabay.com

    Вопрос возможного возврата в прежний часовой пояс некоторых регионов прокомментировал министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для того, чтобы петицию взять в работу в установленном порядке, нам необходимо набрать необходимое количество голосов, вы знаете 50 тысяч голосов, это условие для того, чтобы петиция пошла в работу. Есть соответствующий алгоритм — в течение двух месяцев этот вопрос рассматривается с участием заинтересованных сторон, поэтому давайте дождемся того, чтобы петиция набрала необходимое количество голосов. Потом мы этот вопрос будем рассматривать в установленном порядка однозначно, — заявил Арман Шаккалиев, отвечая на соответствующий вопрос.

    Журналисты уточнили, обращались ли в министерство граждане по этому вопросу.

    — Конкретно к нам не обращались. Но вы помните, что это публичный вопрос. Были комментарии, поэтому мы в курсе — какие регионы и какие вопросы поднимались, — заверил Арман Шаккалиев.

    Глава минторговли подчеркнул, что пока все остается как прежде.

    Отметим, что в ночь с 29 февраля на 1 марта текущего года большая часть Казахстана перевела стрелки часов на один час назад. Таким образом, все жители страны начали жить в едином часовом поясе. 

    Ранее сообщалось в СМИ, что казахстанцы запустили петицию, требуя вернуть часовые пояса, ранее действовавшие на территории страны.

    Теги:
    Время Минторговли и интеграции Общество Часовой пояс
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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