Вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, исполняющего обязанности главы ведомства, журналисты попросили прокомментировать запущенную казахстанцами петицию по возвращению ранее действовавших на территории страны часовых поясов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По регламенту мы сначала должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты возьмем в работу. Сейчас об этом говорить рано. Позиция министерства не может быть озвучена — пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами, — сказал Кайрат Торебаев на брифинге в Мажилисе.

Он пообещал вернуться к этому вопросу тогда, когда будут известны результаты голосования.

— Мы вернемся к этому вопросу по завершению петиции, которая, насколько я понимаю, юридически должна закончиться в декабре этого года. Будем рассматривать со всеми госорганами. Сейчас мы будем гипотетически обсуждать тот вопрос, который решится в декабре. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов, работа снова запускается внутри Правительства, — добавил вице-министр.

Казахстанцы запустили петицию, требуя вернуть часовые пояса, ранее действовавшие на территории страны. Напомним, с 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.



