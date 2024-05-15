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    11:23, 15 Май 2024 | GMT +6

    Вернут ли в Казахстане ранее действовавшие часовые пояса — ответ Минторговли

    часы
    Фото: pixabay.com

    Вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, исполняющего обязанности главы ведомства, журналисты попросили прокомментировать запущенную казахстанцами петицию по возвращению ранее действовавших на территории страны часовых поясов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По регламенту мы сначала должны дождаться результатов петиции, потом уже эти результаты возьмем в работу. Сейчас об этом говорить рано. Позиция министерства не может быть озвучена — пока мы придерживаемся официальной позиции, которая была принята нашим ведомством совместно с другими госорганами, — сказал Кайрат Торебаев на брифинге в Мажилисе. 

    Он пообещал вернуться к этому вопросу тогда, когда будут известны результаты голосования. 

    — Мы вернемся к этому вопросу по завершению петиции, которая, насколько я понимаю, юридически должна закончиться в декабре этого года. Будем рассматривать со всеми госорганами. Сейчас мы будем гипотетически обсуждать тот вопрос, который решится в декабре. В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов, работа снова запускается внутри Правительства, — добавил вице-министр. 

    Казахстанцы запустили петицию, требуя вернуть часовые пояса, ранее действовавшие на территории страны.  Напомним, с 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. 

    Теги:
    Минторговли и интеграции Общество Мажилис Часовой пояс
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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