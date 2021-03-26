НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, будут ли в Казахстане изменены требования по квалификации судебных экспертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того чтобы получить лицензию судебного эксперта, есть установленные законом требования. В том числе необходимо сдать квалификационный экзамен, постоянно повышать квалификацию. Эти требования обеспечивают качественное проведение судебных экспертиз – как государственными, так и частными судебными экспертами, как в сфере медицинской судебной экспертизы, так и в сфере общей судебной экспертизы», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Минюста сообщил, что отдельные виды экспертиз по уголовным делам планируют передавать частникам в Казахстане.

Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел, как с самым крупным заказчиком услуг судебных экспертиз, (в 2020 году – 87% из общего количества судебных экспертов) при согласовании Генеральной прокуратуры запустил пилотный проект по производству отдельных видов судебных экспертиз, а именно предоставление возможности руководителям филиалов Центра судебных экспертиз передавать производство экспертизы частному эксперту на договорной основе. Как пояснил Марат Бекетаев, основная цель проекта – сокращение сроков производства экспертиз, снижение нагрузки на государственных экспертов, развитие института частной судебной экспертизы.