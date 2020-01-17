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Будут ли в Алматы проводить рейды по автомобилям с иностранными номерами
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли в Алматы проводиться специальные рейды по автомобилям, зарегистрированными в других странах, рассказал начальник управления административной полиции Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Каких-либо специализированных рейдов проводить мы не собираемся. Эти транспортные средства (с иностранными номерами – прим. авт.) будут останавливаться в ходе ежедневного патрулирования при нарушении правил дорожного движения. Их будут привлекать к ответственности по закону», - отметил Жандос Мураталиев.
Напомним, ранее сообщалось, что находящиеся в Казахстане больше года автомобили с армянскими, кыргызскими и российскими номерами останутся вне закона. Данные поправки в закон вызвали большое негодование среди владельцев автомобилей с «чужими» номерами.
Напомним, 14 января 2020 года МВД разослало информацию с призывом регистрировать транспорт, стоящий на иностранном учете.
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