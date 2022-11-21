Будут ли увеличивать добычу урана в Казахстане

21 Ноября 2022, 16:02

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – При каких условиях в Казахстане будут вводить в эксплуатацию новые месторождения урана, сообщил главный директор по коммерции АО «НАК «Казатомпром» Аскар Батырбаев, выступая на международном форуме «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая во внимание прогнозы, спрос и предложения, с целью обеспечения непрерывности генерации электроэнергии у партнеров, которые покупают наш уран, прежде всего, мы фокусируемся на энергокомпаниях, то есть это хозяева или операторы атомных станций. Для того, чтобы у них все было нормально, мы разрабатываем и готовим будущие месторождения», - сказал Аскар Батырбаев.

Он также пояснил, при каких условиях будут вводится новые месторождения.

«Будем их вводить, основываясь на нашем видении баланса спроса и предложения, а также при условии, что Казатомпром увидит дополнительную ценность для своих акционеров, что обязательно должно быть отражено в контрактном портфеле. То есть, как только у нас появятся контракты увеличения добычи, в принципе, основываясь на этом, мы и будем увеличивать или уменьшать производство», - сказал Аскар Батырбаев.

Напомним, что в Сочи в Парке науки и искусств «Сириус» начал работу международный форум «АТОМЭКСПО-2022» – одно из основных конгрессно-выставочных мероприятий мировой атомной отрасли.

Форум объединил руководителей государственных структур, крупнейших вендоров и компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов, где обсуждаются актуальные вопросы инновационного развития на базе атомных технологий.