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Будут ли устанавливать блокпосты в Алматы
18 Июня 2020 17:01
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будут ли устанавливаться блокпосты на въезде и выезде из города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Нет. Блокпостов по периметру не будет. Поэтому жители города и области могут беспрепятственно заехать и выезжать из города», - сказал он.
Отметим, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
В выходные дни будет приостановлена деятельность ряда объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции.
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