Будут ли устанавливать блокпосты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будут ли устанавливаться блокпосты на въезде и выезде из города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет. Блокпостов по периметру не будет. Поэтому жители города и области могут беспрепятственно заехать и выезжать из города», - сказал он.

Отметим, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

В выходные дни будет приостановлена деятельность ряда объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции.



