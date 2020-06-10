Будут ли усилены карантинные меры летом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, будут ли усилены карантинные меры в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом при завершении ЧП и перехода на карантинный режим, мы неоднократно обращались к жителям города, чтобы граждане продолжали сохранять те противоэпидемиологические меры для противодействия распространению инфекции. Если будут регистрироваться заболеваемость, мы будем рекомендовать продолжать эти меры. Они не такие уж сложные. Во многих странах, вы видите, например Китай, насколько были жесткие меры, что позволило локализовать ситуацию. С нашей стороны тоже принимаются меры. Мы разработали практически по всем отраслям деятельности (торговля, объекты общепита, образование, промышленность и строительство, культура и спорт) необходимые инструкции для того, чтобы сама администрация и работающие в этих организациях люди могли их соблюдать, что позволит защитить себя, членов семьи и окружающих от вируса», - сказал он.

По его словам, эти требования сохраняются и на сегодня. Ежедневный прирост наиболее высокий был 30 мая - 4,6%, в целом за последнюю неделю ежедневный прирост не превышал 3%.

«В связи с этим, мы продолжаем эти мероприятия, поскольку устойчивая, стабильная эпидемиологическая ситуация будет зависеть от самодисциплины жителей нашего города и от руководителей организаций, которые должны создать условия для соблюдения регламентированных противоэпидемиологических мероприятий», - добавил Бекшин.