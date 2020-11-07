Будут ли строить на территории урочища Бозжыра отель - комментарий акимата области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - О планах по строительству на территории урочища Бозжыра отеля рассказали в акимате Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ».
«Инвесторы, запустившие отель «Rixos» в Мангыстау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - сообщили в акимате области.
Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания, акцентировали в ведомстве.
«На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети, идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на 2 дня», - пояснили в акимате региона.
К слову, подчеркнули здесь, объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами.
Фото: visitmangystau.kz
- По вопросам вводимых с 9 ноября ограничений консультируют павлодарцев в контакт-центре 109
- Фильм «Возвращение моря» снимают на Арале
- Краснокнижных соколов-балобанов изъяли у браконьеров в ВКО
- 46 объектов закрыто за ночь в Алматы за нарушение карантина
- Аскар Мамин дал старт реализации второго этапа развития курортной зоны Актау
- Парк коммунальных служб Нур-Султана пополнится новой спецтехникой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана