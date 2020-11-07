+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 3 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будут ли строить на территории урочища Бозжыра отель - комментарий акимата области

7 Ноября 2020 20:40
Поделиться:
Будут ли строить на территории урочища Бозжыра отель - комментарий акимата области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - О планах по строительству на территории урочища Бозжыра отеля рассказали в акимате Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
По вопросам вводимых с 9 ноября ограничений консультируют павлодарцев в контакт-центре 109
Свыше 130 многоэтажных домов построят в Семее Аскар Мамин дал старт реализации второго этапа развития курортной зоны Актау Парк коммунальных служб Нур-Султана пополнится новой спецтехникой

«Инвесторы, запустившие отель «Rixos» в Мангыстау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - сообщили в акимате области.

Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания, акцентировали в ведомстве.

«На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети, идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на 2 дня», - пояснили в акимате региона.

К слову, подчеркнули здесь, объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами.


Фото: visitmangystau.kz


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Экология   #Акимат   #Строительство   #Мангистауская область  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив