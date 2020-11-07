Будут ли строить на территории урочища Бозжыра отель - комментарий акимата области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - О планах по строительству на территории урочища Бозжыра отеля рассказали в акимате Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ».

«Инвесторы, запустившие отель «Rixos» в Мангыстау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель». На сегодняшний день ведётся работа по проектированию указанного отеля», - сообщили в акимате области.

Проектирование будет вестись в соответствии с требованиями законодательства в сфере архитектуры и градостроительства, то есть проект после готовности будет представлен на общественные слушания, акцентировали в ведомстве.

«На данный момент на территории урочища Бозжыра никакие строительные работы ещё не ведутся. На видео, которое распространяется в сети, идёт временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта сроком на 2 дня», - пояснили в акимате региона.

К слову, подчеркнули здесь, объект будет полностью соответствовать требованиям «зелёных» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами.

Фото: visitmangystau.kz