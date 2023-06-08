Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Будут ли строить фабрику по добыче золота в ВКО

Автор:  
Шынар Хамитова
8 Июня 2023, 12:23
Будут ли строить фабрику по добыче золота в ВКО Фото: AlexSava – istockphoto.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительство фабрики по добыче драгоценного металла в селе Маралды Восточно-Казахстанской области прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть определенные процедуры, общественные слушания, которые будут проходить в соответствии с экологическим законодательством. В рамках этого все будет решаться. То есть, если требования обоснованные – то там завод строиться не будет, если необоснованные, то нет. В рамках общественных слушаний будет принято соответствующее решение», - сказал Роман Скляр в кулуарах Международного форума Астана.

Ранее сообщалось, что мажилисмен Ринат Заитов направил депутатский запрос Роману Скляру о строящейся золотодобывающей фабрике на берегу реки Маралды в Восточно-Казахстанской области.


Правительство РК   Восточно-Казахстанская область   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны