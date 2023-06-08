Будут ли строить фабрику по добыче золота в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительство фабрики по добыче драгоценного металла в селе Маралды Восточно-Казахстанской области прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть определенные процедуры, общественные слушания, которые будут проходить в соответствии с экологическим законодательством. В рамках этого все будет решаться. То есть, если требования обоснованные – то там завод строиться не будет, если необоснованные, то нет. В рамках общественных слушаний будет принято соответствующее решение», - сказал Роман Скляр в кулуарах Международного форума Астана.

Ранее сообщалось, что мажилисмен Ринат Заитов направил депутатский запрос Роману Скляру о строящейся золотодобывающей фабрике на берегу реки Маралды в Восточно-Казахстанской области.