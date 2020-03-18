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Будут ли сохранены зарплаты учителей частных школ Алматы

18 Марта 2020 16:05
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Будут ли сохранены зарплаты учителей частных школ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли пересчитывать оплату учителей в частных школах с учетом режима ЧП в Казахстане и карантина в Алматы, рассказала заместитель руководителя управления образования Алматы Гульнара Айткулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда бывают каникулярные периоды, зарплата педагогов что в частных, что в государственных, сохраняется. Касательно частных, мы не регулируем выплату зарплат в частных организациях образования. Это на усмотрение работодателя. Я думаю, что в наших чрезвычайных ситуациях каждый работодатель сможет пойти навстречу своим сотрудникам и сохранить им зарплату», - сказала она.

Касательно дополнительного образования, спикер добавила, что 16 марта введен запрет на посещение детей во дворцы школьников, в центры дополнительного образования, на спортивные массовые мероприятия и т.д.

«Касательно наших специальных организаций образования и интернатов. У нас 8 коррекционных школ-интернатов. Также дети находятся сейчас на каникулах. А вот специальные интернатные организации, как центр адаптации несовершеннолетних, детские дома, то там порядка 394 детей находятся в самом учреждении. Доступ к ним иных граждан сейчас ограничен. Введём запрет, кроме сотрудников данных организаций. Все эти вопросы находятся на постоянном контроле управления образования города», - заключила Гульнара Айткулова.


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Ключевые слова: Алматы, Образование, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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