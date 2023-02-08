Будут ли снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа по совершенствованию пенсионной системы продолжается и находится на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства. Об этом заявил глава Кабмина Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев депутатский запрос касательно снижения пенсионного возраста женщин, сообщаем следующее. В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты, размер которых определяется исходя из трудового стажа. При этом для женщин предусматриваются льготы по исчислению стажа с учетом особенностей их трудовой деятельности (перерывы на рождение и уход за детьми)», - отмечено в ответе Премьер-Министра.

Алихан Смаилов пояснил, что в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности). Также в целях обеспечения непрерывности участия в накопительной пенсионной системе работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, с 2014 года из республиканского бюджета производится субсидирование обязательных пенсионных взносов. При этом по поручению Главы государства с этого года период ухода за ребенком продлен с 1 года до 1,5 лет.

«Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребенка на 2 года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем. Кроме того, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» повышение пенсионного возраста женщин с 2023 года приостановлено до 2028 года на уровне 61 года. В целом работа по совершенствованию пенсионной системы продолжается и находится на постоянном контроле уполномоченного органа и Правительства», - добавил Премьер.