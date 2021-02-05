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    13:06, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Будут ли распознавать лица камеры «Сергек», ответил сооснователь проекта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сооснователь проекта «Сергек» Кайрат Ахметов ответил, будут ли распознавать лица камеры «Сергек» в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что функция распознавания лиц на камерах еще не внедрена.

    «Это технологический в каждом смартфоне есть. Это несложная функция и не является каким-то ноу-хау. Но, здесь вопросы в конфиденциальности, базы данных и т.д. Поэтому этих функции в проектах «Сергек» сейчас нет, если они будут, то после каких-то законов, общественных обсуждений и т.д.», - сказал спикер в рамках международного форума «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

    Кайрат Ахметов добавил, что с помощью камер сейчас раскрываются преступления, нарушение общественных порядков. Также благодаря камерам «Сергек» снизились смертность и аварийность на дорогах. Это совместная работа сотрудников департамента полиции, акиматов, прокураторы.

    Спикер уточнил, что камеры «Сергек» установлены не только на дорогах, но и в общественных местах. Они функционируют в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Атырау. В дальнейшем камеры могут появятся и в других регионах страны. При этом сооснователь заметил, что проектом заинтересованы представители других государств.




    Теги:
    МВД РК Цифровой Казахстан Транспорт Безопасность Алматы
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